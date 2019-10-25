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Amazon'un gelir ve kar tahminleri hayal kırıklığı yarattı

Amazon`un dördüncü çeyrek için gelir ve kar tahminleri hayal kırıklığı yarattı. Şirketin dördünce çeyrekte faaliyet karı 1,2-2,9 milyar dolar aralığında olması bekleniyor.

25.10.2019 09:46

Amazon.com'un dördüncü çeyrek için gelir ve kar tahminlerinin beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı ve Amazon hisseleri yüzde 7'ye varan oranda değer kaybetti.

Amazon, 4'üncü çeyrekte satışlarının 80-86,5 milyar dolar aralığında olacağını tahmin ederken, teslimatları hızlandırmak için attıkları adımların maliyetleri yükseltecek olması nedeniyle dördüncü çeyrekte faaliyet karının 1,2-2,9 milyar dolar aralığında olacağını duyurdu.

4,19 MİLYAR DOLAR KAR BEKLENİYORDU

Analistler ise 87,4 milyar dolar gelir ve 4,19 milyar dolar kar bekliyorlardı.

Amazon Mali İşler Direktörü Brian Olsavsky'nin verdiği bilgiye göre teslimatların hızlandırılması için yapılan yatırımların sonucu olarak hali hazırda 800 milyon dolar olan teslimat gideri 1,5 milyar dolara yükselecek.

Amazon'un gelir ve kar tahminleri hayal kırıklığı yarattı

Amazon, Ekonomi, Güncel

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