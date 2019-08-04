Haberler» Güncel» Haber

Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te

AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirlendi.

04.08.2019 13:53 Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Göcek'te
AMAZON'un kurucusu Jeff Bezos'un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirlendi.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, 'Flying Fox' adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi. Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı lüks yatta, Bezos'un dinlendiği belirtildi. Göcek'te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, 'lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri 'Flying Fox'un fotoğraflarını çekti.



Jeff Bezos, Amazon, Göcek, Fox, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36   Rus askeri kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15:36   MUĞLA KÖYLÜLER ÇELİK, ŞEHİRLİLER İSE BAKIR TENCEREYE DÖNÜŞ YAPTI
15:36   ŞANLIURFA TEL ÖRGÜLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
15:34   Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki...
15:33   Kurban pazarlarında bayram öncesi yoğunluk
15:33   DHA YURT BÜLTENİ-12
15:31   30 düzensiz göçmen yakalandı