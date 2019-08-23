Amazon yangınları - Balsonaro'dan Macron'a tepki: Sömürgeci bir zihniyete sahip

Amazon Ormanları'nda arka arkaya çıkan orman yangınları, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında polemik konusu oldu. Macron, yangınların hafta sonunda ev sahipliği yapacağı G7 Zirvesi'nde öncelikle ele alınması gerektiğini söyledi. Balsonaro, Macron için "Sömürgeci bir zihniyete sahip" dedi.

Jair Bolsonaro, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Fransa liderinin kişisel siyasi kazançları için Brezilya'nın içişlerine karışmaya çalıştığını belirtti.

Bolsonaro daha önce yaptığı açıklamada Amazon bölgesinin Avrupa kıtasından büyük bir alan olduğunu ve hükümetinin dünyanın en büyük yağmur ormanlarındaki yangınlarla mücadele etmek için gerekli kaynaklara sahip olmadığını söylemişti.

Brezilya lideri ayrıca yangınları "hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan çevre örgütlerinin çıkarıyor olabileceğini" iddia etmişti.

Çevreciler ise Bolsonaro yönetimini, yağmur ormanlarının bulunduğu bölgede madencilik, kerestecilik ve tarım faaliyetlerini teşvik ettiği gerekçesiyle eleştiriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazon Ormanları'ndaki rekor sayıda yangının "uluslararası bir kriz" olduğunu söylemiş ve Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tam anlamıyla evimiz yanıyor" demişti.

Macron, Amazon bölgesindeki yağmur ormanları için "Gezegenimizin oksijeninin yüzde 20'sini üreten akciğerler" ifadesini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünyanın oksijen kaynağı mutlaka korunmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, yangınların kendisini çok kaygılandırdığını söyledi.

Guterres, Brezilya'nın ormanlarının dünyanın oksijen kaynağı olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini belirtti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün uydu görüntülerinden elde ettiği verilere göre ülkede bu yıl içinde yarısından fazlası Amazon bölgesinde olmak üzere 72 binden fazla orman yangını çıktı.

Bu geçen yılın aynı dönemine göre yüze 84'lük bir artışa tekabül ediyor.