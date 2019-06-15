15.06.2019 18:44
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Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

Ambalaj ürünleri bulunan depodaki yangın korkuttu

Karaman'da ambalaj ürünleri satan bir işyerinin deposunda çıkan yangın korkuttu.

Karaman'da ambalaj ürünleri satan bir işyerinin deposunda çıkan yangın korkuttu. Yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 49. Sokak'ta bulunan ambalaj ürünleri satışı yapan işyerinin ikinci katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle çıktı. Biranda işyerinin bulunduğu sokağı dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri işyerinin bulunduğu sokakta çevre güvenliği alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise bayıldı. Bayılan şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Polis, İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa

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