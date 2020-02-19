Ambalajın genç tasarımcıları WorldStar'da Bronz Ödül kazandı

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student 2019 Yarışması'nda, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla her yıl düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 18 genç tasarımcı öğrenci projeleriyle yarıştı. Türkiye 'den başvuran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen "Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı" isimli öğrenci projesi ile WorldStar Student 2019 – Uluslararası Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışmasında üçüncülük elde ederek bronz ödül almaya hak kazandı. Türkiye'den katılan diğer 17 proje ise sertifika aldı.

WorldStar Student 2006 yılından bu yana Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından yalnızca öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor. WorldStar Student Yarışması'na ülkemizden öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla düzenleniyor.

WorldStar 2020'den Türkiye'ye 4 ödül

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışması olan WorldStar 2020'nin sonuçları da açıklandı. 36 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 321 başvurunun olduğu WorldStar 2020'den Türkiye'ye 4 ödül geldi. WorldStar 2020 ve WorldStar Student Yarışması'nın kazananları ödüllerini 7-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya Düsseldorf'ta gerçekleşecek dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack 2020 Fuarı'nda 8 Mayıs 2020 akşamı yapılacak törende alacaklar.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağımızı belirterek, WPO WorldStar Student Yarışması'nda kazanılan Bronz Ödül'ün önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Zeki Sarıbekir, WorldStar 2019'da Türkiye'nin 22 ödül ile en çok ödül kazanan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, ülkemizin yarışmadan her yıl ödülle dönmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan öğrencileri ve şirketleri tebrik ettiğini, Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişinin sürdüğünü kaydetti.

Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye'nin katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Zeki Sarıbekir, bu gibi yarışmalardan gelen ödüllerin Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendirdiğini belirtti.

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması İçin Başvurular Şubat'ta Başladı

2020 yılında 9.'su düzenlenecek olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'na da değinen Zeki Sarıbekir, yarışma başvurularının Şubat'ta başladığını Haziran 2020'ye kadar süreceğini açıkladı. Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması'nın uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışması olduğuna dikkat çekti. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattıklarına işaret eden Zeki Sarıbekir, kazananların Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu'nun (APF) düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini ifade etti.