Ambalajlardan Çağrı: "Biz gıdaları koruruz. Sen de çevreyi koru"

Ambalaj sektörünün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle sektörün lider şirketlerini aynı çatı altında buluşturan Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), "Ambalajlı Gıdaları Tercih Et" mottosuyla iki yıl önce ambalajlı gıdaların kullanımını teşvik için hayata geçirdiği farkındalık kampanyasına bu yıl geri dönüşümün önemini de ekleyerek devam ediyor. Yenilenen kampanyada meyve, sebze, kuruyemiş ve farklı gıdaların ambalajlarının ağzından verilen mesajlarla neden ambalajlı gıda tüketilmesi gerektiği, ambalajın çöp olmadığı ve geri dönüştürülebildiği anlatılıyor.

Ambalajların gıda güvenliği açısından oynadığı kilit role dikkat çeken Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, kampanyaya ilişkin şunları söyledi. "İki senedir devam eden kampanyamız çerçevesinde özel olarak hazırlanan mesaj ve tasarımlarımız, bu yıl 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Kanyon, Zorlu Center, Mall of İstanbul, Akasya, Optimum, Trump, Özdilek ve Galleria Alışveriş Merkezleri ile metro ve tramvay hatlarındaki Modyo TV'lerde yer aldı. Hedefimiz topluma ambalajın önemini anlatabilmek. Bu nedenle gıdalar aracılığıyla konuştuk ve ambalajın gıdaları taze tuttuğunu, bozulmasını ve israfı önlediğini, sağlıklı olduğunu anlatmaya çalıştık. Ayrıca ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı sağlayabileceğine de değindik. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü ambalajların geri dönüşümüyle sadece çevreye değil ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Ambalajı doğaya bırakmak veya çöpe atmak sadece dünyamızın geleceğine değil ülkemize, ekonomimize de zarar veriyor. Bütün ambalajlar geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Bugün 1 alüminyum içecek kutusunu geri dönüştürdüğümüzde bir televizyonu üç saat çalıştıracak enerjiyi kazanmış oluyor ya da 1 ton kağıdı geri dönüştürerek 17 ağacı kesilmekten koruyoruz. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile saatte 5774 kw elektrik enerjisi tasarruf ediyoruz. Sadece bir adet cam şişe geri dönüştürerek, bir bilgisayarı 25, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu elde ediyoruz. Sağlığımız, çevremiz ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih etmeliyiz" diye konuştu.