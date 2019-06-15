15.06.2019 10:44
Haberler»Güncel » Haber

Ambarlı Limanı'nda uyuşturucu operasyonu: 90 kilogram kokain yakalandı

Ambarlı Limanı

İstanbul DHA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul DHA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi. Türkiye'ye bir konteyner içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Konteynerin Türkiye'ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul'a getirileceği belirlendi. Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran'da şüpheli konteyneri taşıyan gemi Türk karasularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı.
Ambarlı Limanı'nda konteyner x-ray taramasından geçirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgede  gizlenmiş 2 çanta içerisinde  61,5 kilogram  kokain ele geçirildi. 6 Haziran'da ise İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu yakalamasında riskli bulunan bir başka konteynerde 28,5 kilogram kokain yakalandı. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 45 milyon lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili ilgili soruşturmaya devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Ambarlı Limanı, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:14 Cinayet şüphelileri sağlık kontrolünde
12:14 Her dolu uyarısında araçlarının üzerini kapatıyorlar - KASTAMONU
12:13 En rahat aday
12:13 Adıyaman'da, YKS heyecanı
12:12 5 ayda 571 bin kişi iş sahibi oldu
12:12 Optimum'da enerji zirve yaptı
12:12 32 bin nikahın ardından kendi kızının nikahını da kıydı