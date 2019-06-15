15.06.2019 10:57
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AMBARLI LİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 90 KİLOGRAM KOKAİN YAKALANDI

AMBARLI LİMANI

istanbul DHA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi.

istanbul DHA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 90 kilogram kokain ele geçirildi. Türkiye'ye bir konteyner içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Konteynerin Türkiye'ye gelen yabancı bayraklı bir gemide bulunduğu ve İstanbul'a getirileceği belirlendi. Bayram tatiline denk gelen 3 Haziran'da şüpheli konteyneri taşıyan gemi Türk karasularına girer girmez fiziki ve teknik takibe alındı.
Ambarlı Limanı'nda konteyner x-ray taramasından geçirildi. X-ray görüntülerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine dedektör köpek eşliğinde fiziki arama yapıldı. Dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği bölgede gizlenmiş 2 çanta içerisinde 61,5 kilogram kokain ele geçirildi. 6 Haziran'da ise İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir diğer uyuşturucu yakalamasında riskli bulunan bir başka konteynerde 28,5 kilogram kokain yakalandı. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 45 milyon lira olduğu belirtildi.
Olayla ilgili ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Kaynak: DHA
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