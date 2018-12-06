Ambulans Ali" Bu Kez Soğuk Havada Atletle Uzak Doğu Dövüş Sanatını Denedi

Hatay
'da daha önce Asi Nehri'ne atlaması ve ambulans sesi çıkarmasıyla tanınan ve "Ambulans Ali" olarak bilinen Ali Bozoğlan, şimdi de soğuk havada atletle Uzak Doğu
sanatını denedi. Merkez
ilçe Antakya
'nın Köprübaşı
mevkisinde meraklı kalabalığa aldırmadan soğuk havada atletle Uzak Doğu sanatını denemeye çalışan 48 yaşındaki Ambulans Ali lakaplı Ali Bozoğlan, görenleri güldürdü. Amatör kameralara yakalanan Ambulans Ali, daha öncesinde de metrelerce yükseklikten Asi Nehri'ne atlaması ve çıkardığı ambulans sesiyle tanınıyor. - HATAY
Hatay,Uzak Doğu
06 Aralık 2018 Perşembe 10:20