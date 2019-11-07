Haberler » Güncel » Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında, hasta taşıyan ambulans domuza, hasta yakınlarının bulunduğu otomobil de ambulansa çarptı.

07.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:51 Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında, hasta taşıyan ambulans domuza, hasta yakınlarının bulunduğu otomobil de ambulansa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaban domuzu öldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyü yol ayrımında meydana geldi. Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Çağatay'ın yakınları da otomobille ambulansın arkasından gitmeye başladı. Okan Çelik yönetimindeki 15 SK 985 plakalı ambulans, iddiaya göre bir anda yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Bu sırada arkadan gelen Süleyman Özsaygılı'nın (19) kullandığı 07 D 1116 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Kazada, otomobildeki Süleyman Özsaygılı, Gülistan Çağatay (43) ve Ertan Çağatay (22) yaralanırken, yaban domuzu öldü. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki sağlık ekipleri ve bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölen domuzun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.Öte yandan, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Balar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Burdur Devlet Hastanesi, Karamanlı, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   DERBİDE UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
11:41   Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
11:41   Kayıp kadını en son gören kişi çıkan iki kadın cinayetinin sanığı tutuklandı
11:40   Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma
11:40   Çocuklarını sokağa terk eden anne baba serbest
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:42:47