30.06.2019 15:16
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Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı. Alınca'ya ilk müdahaleyi yapan oğlu Muharrem Alınca (44), ambulans gelene kadar güneşten korumak için annesinin üzerine şemsiye tuttu.
Kaza, İnegöl ilçesi Özdilek Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Muharrem Alınca, yönetimindeki 16 KAE 97 plakalı motosikletle kavşakta dönüş yaparken, arkasında oturan annesi Fatma Alınca savrulup, yola düştü. Yaralanan Fatma Alınca'ya ilk müdahaleyi, oğlu Muharrem Alınca yaptı. Alınca, ambulans gelene kadar, annesinin güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttu. Fatma Alınca, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa
Kaynak: DHA
Şemsi Tebrizi , Bursa , İnegöl , Güncel

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