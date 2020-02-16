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Ambulans helikopter 14 aylık "Tuğçe" için havalandı

Kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

16.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:50Ambulans helikopter 14 aylık
Kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle bir haftadır Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 14 aylık Tuğçe'nin, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.
Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye 7 Ocak Stadı'na indi. Ambulansla stada getirilen Tuğçe, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Osmaniye, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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