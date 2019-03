Ambulans Helikopter Ards Hastası İçin Havalandı

Kaynak: AA

Düzce'de yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki ağır solunum yetmezliği (ARDS) hastası ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatan A.T (68), özel uygulanacak bir tedavi için Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı.Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan görüşmeler sonrasında A.T, yoğun bakım ambulansına alınarak Düzce Üniversitesi Stadyumu'na getirildi.Doktorların gözetimi altında yapılan işlemler sonrasında A.T, ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.