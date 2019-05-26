Ambulans helikopter bir aylık bebek için havalandı

Zonguldak
'ta dünyaya gelen bir aylık bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara
'ya gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Havva ve Soner Demir
çiftinin bir ay önce dünyaya gelen bebekleri Eflin Ilgın
Demir'in Bülent Ecevit Üniversitesi
(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan tahlillerinde diyafram hernisi (diyafram zarı anomalisi) teşhisi konuldu.
İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Ankara'ya sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi.
Kentte pist olmaması nedeniyle ambulans helikopterin, Kozlu
Stadı'na inmesi kararlaştırıldı.
Sağlık ekiplerince stada getirilen bebek, ambulans helikopterle Hacettepe Üniversitesi
çocuk cerrahisi bölümüne sevk edildi.
Bu arada bebeğin sevki sırasında anne Havva Demir ile yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Soner Demir
, Zonguldak
, Ankara
, Güncel
Kaynak: AA