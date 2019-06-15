15.06.2019 21:49
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Ambulans helikopter kaymakam için havalandı

Ambulans helikopter kaymakam için havalandı

Adana'da rahatsızlanan Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Adana'da rahatsızlanan Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
İlçedeki evinde rahatsızlanan kaymakam Ferhat Atar, ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Atar, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Atar'ın, tansiyonun düşmesi nedeniyle baygınlık geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tedavisinin ardından taburcu edilen Atar, ilçede davul-zurna eşliğinde, belediye başkan vekili Mithat Keçe, ilçe hakimi Ali Önder Firik, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.
Atar, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Adana, Ferhat ATAR, Tufanbeyli, Güncel

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