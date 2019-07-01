01.07.2019 17:17
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Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı

Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk için havalandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Samsun 'a sevk edildi.
Mustafa Çuval'ın (52) kullandığı 55 DD 443 otomobil, Karacaören köyü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen İnan Sarıçoban'a çarptı.
Ağır yaralanan Sarıçoban, 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.
Sarıçoban, buradaki müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Sürücü Çuval ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Boyabat , Samsun , Güncel

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