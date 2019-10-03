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Ambulans helikopter, trafik kazası yaralısı için havalandı - ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan biri, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

03.10.2019 12:55
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan biri, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tufanbeyli-Adana kara yolunda, Şerafettin Işık (29) yönetimindeki 01 VN 134 plakalı otomobil, sürücüsünün önünde ilerleyen iş makinesine, "sollamak" istediği sırada çarpmasıyla şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Işık ile otomobildeki Durmuş Ünlü (53), Şaban Kıllı (63) ve Celal Kıllı (65) Tufanbeyli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Durumu ağır olan Şaban Kıllı, ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Durmuş Ünlü ise ambulansla Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ambulans helikopter, trafik kazası yaralısı için havalandı - ADANA

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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