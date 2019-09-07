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Ambulans helikopter, yaralı berre için karayoluna indi

KONYA'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

07.09.2019 11:24 Ambulans helikopter, yaralı berre için karayoluna indi
KONYA'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Berre Hüseyinoğlu (9), karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden kent merkezine doğru gelen Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hüseyinoğlu ile yanındaki eşi Havva (28) ve çocukları Mina (5) ile Berre Hüseyinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağrı'da doktor olduğu öğrenilen Aydın Hüseyinoğlu, araçtan fırlayan çocuklarına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.
Durumu ağır olan Berre Hüseyinoğlu için ise olay yerine hava ambulansı gönderildi. Karayoluna inen hava ambulansı kız çocuğunu alarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin Antalya'dan tatilden döndükleri öğrenildi.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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