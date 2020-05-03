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Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde acil hasta için havalanan ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı.

03.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:53
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde acil hasta için havalanan ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı.
Ambulans helikopterin dün Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki ekili buğday tarlasına inmesine izin vermeyen kadın çiftçi N.Ş. hakkında soruşturma başlatıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan N.Ş. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Ş'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Vezirköprü ilçemizde 2 Mayıs Cumartesi günü 112 helikopter ambulansının rahatsızlığı bulunan vatandaşımızı almak için tarlaya inmesine izin vermeyen şahısla ilgili Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve gözaltı kararı verilmiş olup adli tahkikat devam etmektedir. Ayrıca 112 helikopter ambulansının inmesine izin vermeyen şahsa 3 bin 180 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, AA muhabirine, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.
"Tüm yetkili makamlardan özür dilerim. Böyle bir olayın ne yaşanmasını ne de mahallemizin böyle bir olayla anılmasını istemezdik." diyen Yılmaz, şunları dile getirdi:
"Mahallemiz Altınkaya Baraj Gölü'nün karşı tarafında olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. Arazi şartlarının da engebeli olması nedeniyle bu gibi acil durumlarda ambulans helikopter inmesi için bir pist yapılması konusunda yetkili makamlarla görüşmelerimiz vardı. Pistin yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."
Dün Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden 54 yaşındaki kalp hastası Cemil Yeniçerioğlu'nun fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Servis'e haber vermiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ilçede feribotların çalışmaması nedeniyle olay yerine yönlendirilen ambulans helikopter, dağlık bölgedeki hastayı almak için tarlaya iniş yapmak istemişti. Tarla sahibinin ürünlerine zarar geleceği endişesiyle inmesine izin vermemesi üzerine helikopter, hastayı alamadan geri dönmüş, gölü kayıkla geçerek hastaya ulaşan sağlık ekipleri, gölün karşısına götürülen hastayı ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırmıştı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadın gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Samsun, Güncel, Haber

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