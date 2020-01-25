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Ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen organlar 4 kişiye nakledildi

Konya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, Antalya'da 4 hastaya nakledildi.

25.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:34Ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen organlar 4 kişiye nakledildi
'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 'da 4 hastaya nakledildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları ailesi tarafından bağışlandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi, bağışlanan kalbi, iki böbreği, karaciğeri ve korneaları ambulans helikopterle Antalya'ya getirdi.
Kalp ve karaciğer, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, iki böbrek de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, organ ve doku bekleyen hastalara nakledildi.
Operasyonların başarılı geçtiği bildirildi.

Antalya, Konya, Sağlık

Kaynak: AA

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25.01.2020 22:12:10