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Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis

İSTANBUL Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulansı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Emre Çelik hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

30.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:58Ambulans hırsızına 3 yıl 9 ay hapis

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait ambulansı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Emre Çelik hakkında ilk duruşmada karar çıktı. "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan yargılanan Çelik, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 Ekim gece saatlerinde hasta nakil ambulansını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Emre Çelik, önceki gün İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık Çelik hakkında ilk duruşmada karar verdi. Sanık Çelik'e "Kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık" suçundan önce 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, suçun gece işlenmiş olması nedeniyle cezayı 4 yıl 6 ay hapse çıkardı. Ancak cezanın geleceğine etkisini nazara alarak takdir indirim yapan mahkeme, sanığı netice olarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın süresi ve yasal şartlar oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da hükmeden mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti.

AMBULANSIN İÇİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 Ekim gece saatlerinde meydana gelmişti. Hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken çaldığı belirtilen sanık Emre Çelik'in çaldığı ambulans Göktürk'te bulunmuştu. Çelik, ambulansın içerisinde otururken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sanık Çelik polis ifadesinde, 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığını, eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu ve ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söylemişti. Emre Çelik, 31 Ekim'de çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.  Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne  çıkarılan sanık Çelik,"Herhangi bir zarar verme durumum yoktu. Sesimi duyurabilmek eşimle görüşebilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Zararım varsa karşılamaya hazırım" diyerek serbest bırakılmayı talep etmişti. Ancak sanık Çelik, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Emre Çelik hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.



İstanbul Üniversitesi, Emre Çelik, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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