Haberler » Güncel » Haber

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

28.09.2019 14:30Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yan yolda Topkapı istikametine seyreden Muhittin A'nın kullandığı 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada, bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü Muhittin A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı Muhittin A. ise ayakta tedavi edildi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:03 Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
21:00 Dev derbide ilk yarıda gol yok
21:00 Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
20:59 Trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı
20:58 Yunus Emre Enstitüsünden Gürcistan'da 2 etkinliğe katılım
20:58 Aydın Eczacı Odası'nda kongre heyecanı
20:55 Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi