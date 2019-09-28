Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Zeytinburnu
'nda ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ
yan yolda Topkapı istikametine seyreden Muhittin A'nın kullandığı 34 TJ 3698 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YB 3954 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada, bir sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü Muhittin A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı Muhittin A. ise ayakta tedavi edildi.
Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı.