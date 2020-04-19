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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

19.04.2020 19:01 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:02
Isparta 'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şerafettin Yılmaz (57) yönetimindeki 32 AAR 356 plakalı ambulans, Eğirdir-Isparta kara yolu Aliköy kavşağında Mehmet Kınalı (60) idaresindeki 32 FZ 429 plakalı otomobille çapıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Ekber Uğurlu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Eğirdir, Isparta, Güncel
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