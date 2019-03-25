Ambulans ile otomobil çarpıştı 3 yaralı Malatya
'da, hasta taşınan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Malatya- Kayseri
yolundaki havaalanı kavşağında meydana geldi. Bingöl
'den sevk edilen hastayı Ankara
'ya taşıyan Hasan Akkuş
yönetimindeki 12 AY 003 plakalı ambulans, Emin Taş'ın kullandığı 44 AAB 625 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Taş ile otomobilde bulunan Vahap Şeker ve Mehmet Sait
Çalışkan yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ambulanstaki ismi öğrenilemeyen hasta ise olay yerine getirilen yeni ambulansla Ankara'ya gönderildi.
Malatya, Güncel
Kaynak: DHA