Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İzmir'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

31.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:50
İzmir 'de ihbar üzerine bir vakaya giden ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına bağlı 35 KK 995 plakalı ambulans, Karşıya ilçesi Bostanlı sahil mevkisindeki bir ihbara gitti.
Sağlık ekipleri, rahatsızlanan bir vatandaşa müdahale ettiği sırada Can K. (33), ambulansa binerek kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı. Ambulansın gideceği güzergahlarda önlem alan ekipler, kısa sürede ambulansı Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı civarında durdurdu.
Ambulansı kaçıran Can K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, İzmir, Güncel

Haberin Videosu :

Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ambulans kaçıran şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çin’de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı Haberler
Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı
240 bin takipçisi olan ’Türkiye Gerçekleri’ hesabının sahibi yakalandı Haberler
240 bin takipçisi olan "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi yakalandı
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı
ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:00: - Rus turistlerden "Moskova bizi eve götür" çağrısı - Haber 21:58: Şanlıurfa'daki Karahantepe Türkiye?nin yeni yüzü olacak - Haber 21:58: - Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı - Haber 21:58: İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155... - Haber 21:57: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı - Haber 21:06: Son Dakika: Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı - Haber 21:05: Çin'de koronavirüs tekrar hortladı! 640 bin kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı - Haber 20:25: FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı - Haber 20:18: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler