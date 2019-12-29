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Ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı

Bingöl'de hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

29.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:19 Ambulans kara saplandı, ekipler kurtardı
'de hasta almaya giderken kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Dikme köyündeki bir hastayı almaya giden 112 Acil Komuta Merkezi'ne ait ambulans kara saplandı. Durumun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bildirilmesi üzerine bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, halatla bağlanan ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

Öte yandan kentim yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışının devam etmesinin beklendiği belirtilerek, sürücülerin tedbirli olması istendi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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