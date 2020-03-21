Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI' - Haberler

AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE "LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI"

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, "7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

21.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:26
AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, "7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

Türkiye genelinde alınan önlemler kapsamında herkese evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, Esenyurt 'taki bir hastane Esenyurt ve Avcılar'da dün akşam ambulanslarını harekete geçirerek sirenler eşliğinde halka çağrı yaptı.  Esenyurt ve Avcılar'ın işlek caddelerinde sirenlere ara verilerek yapılan çağrılarla ilgili bilgi veren Hastane Müdürü Emin Birgül, aralıksız görevlerini sürdürürken hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için halkın evde kalmasının büyük önem taşıdığını,  bu nedenle çağrılarını herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ambulans sirenleri arasında yapılan çağrıya bazı araçlar da korna çalarak destek verdi.

Görüntü Dökümü:

-----------

Ambulans sirenleri arasında evininizde kalın çağrısı yapılırken

Diğer sürücüler de bu çağrıya korna ile destek verirken

Hastane müdürü


Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Esenyurt, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Tıbbi ve aromatik bitkiler ülke ekonomisine de yaradı - Haber Park ve meydanlardaki banklar şeritlerle kapatıldı - Haber Bakanlıktan yeni önlem: O yerler geçici süreliğine kapatılıyor - Haber Çorum'dan kısa kısa - Haber Aliağalı öğrencilerden "Down Sendromlular Farkındalık Günü" videosu - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading