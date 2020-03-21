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AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI

ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, '7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.

21.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:46
ESENYURT'taki özel bir hastane, dünyayı saran Koronavirüs tehdidinin yayılmasının önlemek amacıyla ambulansla sirenleri çalarak, '7/24 olarak görevimizin başındayız lütfen sen de evde kal. Bu işi hep beraber başaracağız" çağrısı yaptı.
Türkiye genelinde alınan önlemler kapsamında herkese evlerinden çıkmama çağrısı yapılırken, Esenyurt 'taki bir hastane Esenyurt ve Avcılar'da dün akşam ambulanslarını harekete geçirerek sirenler eşliğinde halka çağrı yaptı. Esenyurt ve Avcılar'ın işlek caddelerinde sirenlere ara verilerek yapılan çağrılarla ilgili bilgi veren Hastane Müdürü Emin Birgül, aralıksız görevlerini sürdürürken hastalığın kontrol altında tutulabilmesi için halkın evde kalmasının büyük önem taşıdığını, bu nedenle çağrılarını herkese ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Ambulans sirenleri arasında yapılan çağrıya bazı araçlar da korna çalarak destek verdi. AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE ’LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

AMBULANS SİRENLERİ EŞLİĞİNDE 'LÜTFEN EVİNDE KAL ÇAĞRISI
Etiketler : Koronavirüs, Esenyurt, Güncel

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