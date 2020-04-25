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Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine gidip, eşine doğum günü sürprizi yaptı

Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine gidip, eşine doğum günü sürprizi yaptıRİZE'nin Çayeli ilçesinde Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesinde görevli ambulans şoförü İsmail Uzun (42), koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 gün sonra gittiği evinde eşi Sultan Uzun'a (38) doğum günü sürprizi yaptı.

25.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:00
Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine gidip, eşine doğum günü sürprizi yaptı
RİZE'nin Çayeli ilçesinde Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesinde görevli ambulans şoförü İsmail Uzun (42), koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 gün sonra gittiği evinde eşi Sultan Uzun'a (38) doğum günü sürprizi yaptı.
Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesinde görev yapan ambulans şoförü İsmail Uzun, koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 gündür evine gidemedi. Uzun, eşinin doğum günü dolayısıyla gittiği evin önünde havai fişekli kutlama yaptı, ardından doğum günü pastası ile kapıya çıktı. Eşini ve pastayı gören Sultan Uzun, sürpriz yaşadı.
Eşi ve çocuğunu uzun süredir göremediğini anlatan İsmail Uzun, 'Bugün eşimin doğum günüydü. Böyle burukta olsa bir sürpriz hazırladım. Şimdi de mecbur görevimin başına gidiyorum. İnşallah bir an önce bu günler geçer' dedi. Sultan Uzun ise eşinin doğum günü sürprizi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi. Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine gidip, eşine doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Uzun, Çayeli, Güncel , Haber
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