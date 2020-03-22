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Ambulans şoförü destek olan vatandaşa megafondan teşekkür etti

Ambulans şoförü destek olan vatandaşa megafondan teşekkür etti "Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanları için alkış kampanyasına tüm Türkiye'den destek yağdı.

22.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:56
Ambulans şoförü destek olan vatandaşa megafondan teşekkür etti
"Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız"
SAKARYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanları için alkış kampanyasına tüm Türkiye'den destek yağdı. Sakarya'da bir ambulans şoförü ise kendisine destek veren vatandaşlara araç megafonundan, "Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız" diyerek gelen desteğe teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Bunun üzerine 3 gündür tüm ülkede saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek oldu.
Sosyal medyada da ilgi gören ve milyonlarca paylaşım yapılarak gündeme oturan çağrı için saatler dün 21.00'ı gösterdiğinde Sakarya'nın Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Genç Sokak üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Desteğin yaşadığı dakikalarda yaşadığı mahalleye giden sağlık çalışanlarından ambulans şoförü eline aldığı araç içi megafon ile, "Mahalledeki bütün arkadaşlarım, akrabalarım, sevdiklerime herkese hayırlı akşamlar. Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, sizler için buradayız. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin" diyerek kendilerine verilen desteğe teşekkür amaçlı sirenler çaldı. Ambulans şoförü destek olan vatandaşa megafondan teşekkür etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Ambulans şoförü destek olan vatandaşa megafondan teşekkür etti
Etiketler : fahrettin koca, Huzur, Genel

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