Haberler » Güncel » Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı - Haber

Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi.

20.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:47Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi. Demir olaydan yara almadan kurtulurken, gözaltına alınan İlker A., tutuklandı.

? 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda yüksek tansiyon hastası Hülya A. için ambulans talebinde bulunuldu. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden Hülya A.'ya müdahalede bulundu. Alkollü olduğu ileri sürülen hastanın oğlu İlker A, iddiaya göre, 'geç geldiniz' diyerek ambulans şoförü Durmuş Demir'i rahatsız etmeye başladı. Hareketlerini sürdüren İlker A., elindeki bıçağı Demir'e sallamaya başladı. Bu sırada olay yerinden uzaklaşan Demir, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri İlker A.'yı gözaltına aldı. Oğlunun çıkardığı tartışma yüzünden hastaneye 10 dakika geç giden Hülya A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen İlker A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:11:38