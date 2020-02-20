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Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde ambulansın şoförüne bıçak çeken şüpheli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince saklandığı yerde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:54Ambulans şoförüne bıçak çeken şahıs tutuklandı
'nın İlçesi'nde ambulansın şoförüne bıçak çeken şüpheli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince saklandığı yerde yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, gece yarısı Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; vakaya giden ambulans şoförüne, hasta yakını olan aynı zamanda da alkollü olan şüpheli şahıs bıçak çekti. Ardından şüpheli şahıs ambulans şoförünü elinde bıçakla kovaladı. Ambulans şoförünün Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi olması üzerine Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından şüpheli saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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