28.06.2019 12:30
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Ambulans sürücüleri zorlu parkurlarda zamanla yarıştı

Ambulans sürücüleri zorlu parkurlarda zamanla yarıştı

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve sürücülere kısa adı (ASTE) olan Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görev yapan paramedik, acil tıp teknisyeni (ATT) ve sürücülere kısa adı (ASTE) olan Ambulans Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

Toplam 4 günlük eğitim kapsamında kursiyerlere ilk gün teorik olarak araç mekaniği, sürüş hazırlıkları, araç güvenlik sistemleri, ambulanslarda hız problemleri, araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, virajlar, sollama kuralları, trafikteki özel durumlar, ambulanslarda siren kullanımı ve ambulans kazaları şeklinde teorik bilgiler verildi.

3 gün uygulamalı eğitimde ise özel hazırlanan parkurlarda hastane öncesi alanda acil sağlık hizmeti veren personelin bilgi becerilerini artırmak, daha etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti sunmak amacıyla uygulamalı ambulans sürüş teknikleri eğitimi verildi. Zincir takılması, lastik değişimi, akü takviyesi ve günlük bakım uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim sonunda teorik sınav ve uygulama parkurlarında başarılı olan kişilere 3 yıl geçerliliği olan sertifikaları teslim edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her grupta yaklaşık 15-20 kişi alınarak eğitim düzenlendi. Şimdiye kadar toplamda 247 kişiye eğitim verildi. Bu eğitim 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında 17 katılımcı 4 eğitmen, 2 gözetmen ve 1 koordinatör ile gerçekleştirildi. 3 Ardahan , 2 Kars , 2 Iğdır , 1 Bayburt olmak üzere Erzurum ve bağlı ilçelerden Hınıs Karayazı ve Tekman 'dan 9 kursiyer katılarak toplamda 17 kişiye eğitim verildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
İl Sağlık Müdürlüğü , Erzurum , Güncel

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