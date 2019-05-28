28.05.2019 20:39
Haberler» 3. Sayfa » Haber

Ambulans sürücüsü darp edildi

Ambulans sürücüsü darp edildi

Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.

Kayseri'de hasta sevki gerçekleştiren ambulans sürücüsü, motorsikletli iki kişi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinden Erciyes Üniversitene hasta sevl eden ambulansın sürücüsü Yahya Türkmen ile motosikletli iki kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Türkmen, darp edildi. Başından aldığı darbelerle yaralanan Türkmen, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası sağlık Müdürlüğü yetkilileri Türkmen'i ziyaret ederek bilgi aldı. - KAYSERİ Yahyalı, Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR