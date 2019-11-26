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Ambulans sürücüsü, yolu tıkayan aracı elleriyle kaldırdı

Hindistan'da yol kenarına park edilmiş bir otomobil, ambulansın geçişini engelledi.

26.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:41Ambulans sürücüsü, yolu tıkayan aracı elleriyle kaldırdı

'da yol kenarına park edilmiş bir otomobil, ambulansın geçişini engelledi. Ambulans sürücüsü ise araçtan inerek, park halindeki otomobili kaldırdı ve geçiş için yolu açtı.

Olay, Pencap eyaletindeki Moga kentinde meydana geldi. Yol kenarına park edilmiş bir otomobil, ambulansın geçiş yolunu tıkayınca, ambulans sürücüsü çareyi otomobili kaldırıp yol kenarına doğru itmekle buldu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, ambulans sürücüsünün araçtan inerek park halindeki otomobili sağ arka çamurluğundan kaldırarak kenara ittiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, on binlerce kişi tarafından beğeni toplarken, çok sayıda kullanıcı, ambulans sürücüsüne, "Hintli Herkül" yorumunu yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün araçtan inmesi

-Park halindeki aracı kaldırma anı

-Aracı kenara itmesi

-Ambulansa geri binmesi



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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