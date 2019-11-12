Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı
Alınan bilgiye göre, Bartın
istikametinden Karabük'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.
Kazada, çekicinin üzerindeki 74 DD 753 plakalı ambulans devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ambulansın Bartın'dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.