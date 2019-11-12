Haberler » Güncel » Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı - Haber

Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandıAlınan bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.

12.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12
'ün ilçesinde ambulans taşıyan çekicinin yoldan çıkması sonucu sürücü yaralandı
Alınan bilgiye göre, istikametinden Karabük'e gelen Mustafa A. (53) yönetimindeki 74 DN 123 plakalı ambulans yüklü çekici, Safranbolu ilçesi girişinde yol kenarındaki kuma saplandı.
Kazada, çekicinin üzerindeki 74 DD 753 plakalı ambulans devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Ambulansın Bartın'dan Karabük'e servise getirildiği öğrenildi.
Ambulans taşıyan çekici kaza yaptı: 1 yaralı

Safranbolu, Karabük, Bartın, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:27 DHA YURT BÜLTENİ-19
20:26 İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
20:21 Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
20:23 Ahmet Altan hakkında yakalama kararı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 20:28:34