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Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu, kazada sürücü yaralandı.

12.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:41Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu: 1 yaralı
'ün ilçesinde ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, istikametinden Karabük'e gelen ve plakası öğrenilemeyen Mustafa Aygün yönetimindeki ambulans yüklü çekici, Karabük-Bartın kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına uçtu. Kazada, çekici kuma saplanırken, üzerindeki ambulansta devrildi. Kazayı göre diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Aygün'ün yaralandığını belirlerken, Aygün ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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