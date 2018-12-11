Ambulans Uçak, 2 Günlük Bebek İçin Havalandı

AMASYA'da yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi süren 2 günlük bebek, ambulans uçak ile İstanbul
'da özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Kalp kapakçığında sorun olduğu belirlenen 2 günlük bebeğin, Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki özel hastaneye sevk edilmesine karar verildi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi bebeğin sevki için gerekli çalışmaları başlattı. Ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmesine karar verilen bebek, Merzifon
Havalimanı'na getirildi. Ambulans uçak ile İstanbul'daki özel hastaneye sevk edilen bebeğin tedavisine başlandı.
- Amasya
İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 18:00