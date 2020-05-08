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Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı

Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldıAĞRI'da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası olan ve henüz isim verilmeyen iki günlük bebek Aydın ve dört günlük Mirza bebek, tedavileri için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

08.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:33
Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı
AĞRI'da dünyaya gelen doğuştan kalp hastası olan ve henüz isim verilmeyen iki günlük bebek Aydın ve dört günlük Mirza bebek, tedavileri için ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü. Bebek Aydın'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isminin verileceği öğrenildi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın girişimi ile İstanbul'dan kalkan ambulans uçak, akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na indirildi. Ambulans uçak, henüz isim verilmeyen 2 günlük bebek Aydın'ı Ankara'ya, 4 günlük bebek Mirza Altan'ı ise İstanbul'a götürmek üzere, tekrar havalandı. Havalimanında gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, Türkiye'nin çok büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak, Allah'a binlerce şükür ediyoruz doğuştan kalp hastası iki bebeği alıp birini Ankara'ya birini de İstanbul'a götürüyor. Bundan 15 yıl önce bunları hayal bile edemezdik. Hastaneler de rehin kalmıştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü koronavirüsün bütün dünyayı rehin aldığı bir dönemde iki bebek için uçak gönderiyor ve Ağrı'dan Doğu'nun en ücra köşesinden bebek alıp götürüyor. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz diye konuştu.
BEBEKLERDEN BİRİNİN İSMİ FAHRETTİN OLACAK
Hasta bebeklerden iki günlük bebek Aydın'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismini vereceklerini söyleyen Sayan, Bebeklerden bir tanesinin ismi bırakılmamış. Onun ismini ailenin de iznini alarak Sağlık Bakanımızın adını vereceğiz. Sağlık Bakanımız çok çalışmıştı. Ağrı'da bir hatırası olsun istedik. Devletimizle, Bakanımızla, Cumhurbaşkanımızla bütün teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Daha önce çok kez uçak gelmişti. Bebekleri götürmüştü. Hatta bir tanesini gece saat 03.00'te almıştı. İnşallah birileri bundan ders alır. İnşallah hastanelere karşı çıkanlar, devletin bir şey yapmadığını dillendirmeye çalışanlar, bu olaydan ders çıkarırlar dedi. Ambulans uçak Ağrılı bebekler için havalandırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Bebek, Güncel, Haber

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