Haberler » Güncel » Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı - Haber

Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı

Van'da kronik akciğer hastası Rojin Özmen, tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

08.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 00:02
'da kronik akciğer hastası Özmen, tedavisi için ambulans uçakla 'ya gönderildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Çetin ve İpek Özmen çiftinin çocuğu 13 yaşındaki Rojin Özmen, akciğer rahatsızlığı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Hastanenin pediatri yoğun bakım servisinde kronik akciğer hastalığı tanısı konulan Özmen, ileri tetkik gerektiği için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.
Rojin Özmen, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ve Van Ferit Melen Havalimanına inen ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Ambulans uçak akciğer hastası Rojin için havalandı

Ankara, Rojin, Van, Güncel

Kaynak: AA


8.03.2020 00:25:53