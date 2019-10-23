Haberler » Sağlık » Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandıAMASYA - Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.

23.10.2019 03:11
Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı
AMASYA - Ambulans uçak, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir günlük bebek için havalandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakımda tedavisi süren bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'nden sevki talep edildi. Ekipler zamana karşı yarışarak, hızlı bir şekilde 1 günlük bebeğe "İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde" yer buldu. Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep edilerek, bebeğin en kısa sürede transferi sağlandı.
Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı

Amasya Üniversitesi, Sağlık

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Sağlık Haberleri
03:11 Ambulans uçak bir günlük bebek için havalandı
21:08 Sentetik ecza bağımlılığı da tedavi ediliyor
18:08 Erkeklerde 'jinekomasti' yani meme büyümesine dikkat
17:04 Organlarıyla hastalara umut olacak
16:51 İdrar kaçıranlar doktora gitmeyi 3 yıl bekliyor
14:38 Ünye Devlet Hastanesi'nde başarılı ameliyat
13:06 Afrika ülkeleri Ebola ile ortak mücadele edecek
23.10.2019 03:57:27