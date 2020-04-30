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Ambulans uçak Emel için havalandı

Ambulans uçak Emel için havalandıGAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

30.04.2020 21:11 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:13
Ambulans uçak Emel için havalandı
GAZİANTEP'te, koronavirüs şüphesi ve zatürre teşhisi ile hastanede tedavi gören Emel Öztüto (17), ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile getirilen Emel Öztüto zatürre teşhisi ile yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Genç kızın tedavisinin devam etmesi için gerekli tıbbı cihazın Ankara'daki Haccatepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde olması nedeniyle buraya sevki kararlaştırıldı. Bugün öğleden sonra Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak Gaziantep'e geldi. Uçaktan inen sağlık görevlileri koruyucu kıyafetlerini giyerek Öztüto'yu ambulanstan aldı. Ambulans uçağa bindirilen Öztüto, tedavisinin devam etmesi için Ankara'ya doğru yola çıktı. Ambulans uçak Emel için havalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Ankara, Güncel, Haber

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