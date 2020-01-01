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Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

01.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:39 Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı
'un ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinden hasta almak için yola çıkan ambulans Yeşilyurt yolundaki Yoncalı mahallesinde hastayı ambulansa yetiştirmek isteyen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon, Araklı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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