Haberler » Güncel » Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı - Haber

Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

01.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:50 Ambulans ve hasta taşıyan minibüs çarpıştı: 7 yaralı
'un ilçesinde ambulans ve hasta taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinden hasta almak için yola çıkan ambulans Yeşilyurt yolundaki Yoncalı mahallesinde hastayı ambulansa yetiştirmek isteyen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'da çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
(Yusuf Genç/İHA)

Trabzon, Araklı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:02   Çanakkale karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi - Haber
12:02   Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Haber
12:01   15 araç aküsü hırsızlığına 6 gözaltı - Haber
11:57   Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı - Haber
11:56   Kumluca'da seracılık programı öğrencileri sebze tanıtım haftası - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:03:57