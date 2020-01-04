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Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye yetiştirdiler

Erzurum'da karla kaplı yollarda bugün tam bir ölüm-kalım mücadelesi yaşandı.

04.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:47 Ambulansa kadar kızakla taşıyıp hastaneye yetiştirdiler
'da karla kaplı yollarda bugün tam bir ölüm-kalım mücadelesi yaşandı.

Hınıs ilçesine bağlı Çilligöl Mahallesi'nde yaşayan bir hasta için yola çıkan 112 Hızır Acil Servis ekibi, yolu açmaya çalışan iş makinasının da kara batması sonucunda mahsur kaldı. Bunun üzerine ekipte bulunan paramedikler, at sırtında ulaştıkları hastayı önce ambulansa kadar kızakla taşıdı, ardından hastaneye yetiştirdiler.

Olay, Erzurum'un Hınıs ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ilçe merkezine hayli uzaktaki Çilligöl Mahallesi'nden yapılan ihbarla yola çıkan 112 Acil Servis ekibi, rahim içi kanaması olduğu öngörülen 41 yaşındaki Songül Yılmaz için adeta seferber oldu. Yunus Yavuz, Yakup Yardagül ve Abdulkadir Araz'dan oluşan paramedikler, köye bir kilometre kala karlı yolda mahsur kaldılar. Yolu açmak için gelen iş makinasının da iki kez batması üzerine ekipten Paramedik Yunus Yavuz, ancak at sırtında ulaşabildiği köyden acil hastayı ambulansa kadar kızakla taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Songöl Yılmaz, daha sonra kaldırıldığı Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 112 ekiplerinin verdiği mücadele ise takdir topladı.

Songül Yılmaz'ın eşi Berat Yılmaz ise 112 Acil Servis ekibinin mücadelesi için şunları söyledi: "Hastamıza ulaşmak için canla başla çalıştılar, çabaladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." - ERZURUM

Acil Servis, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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