Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı

Pendik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

29.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:48
Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı
Pendik 'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi üzerine hasta almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kırdığı öne sürülen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadeleri sonrasında tutuklanma talebiyle Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli Ahmet Can T. ifadesinde, arkadaşı diğer zanlı Alihan G'nin ambulansa taş atmadığını savunarak ambulans şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.
Alihan G. ise, üstüne atılı suçlamayı kabul etmediğini, ambulansın camını diğer şüphelinin kırdığını, olaydan sonra bekçilere teslim olduklarını anlattı.
Hakimlik, iki şüpheli hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan ayrı ayrı tutuklanmalarına karar verdi.
Şüpheliler hakkında savcılıkça istenen "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanma talebi hakimlikçe reddedildi.
Pendik'te, 112 Acil Servis ekipleri, gece Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir adrese Kovid-19 şüphesi olduğu belirtilen bir hastayı almaya gitmişti.
Burada ambulansa saldırarak camlarını kıran şüpheliler Alihan G. ve Ahmet Can T. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilmişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Can, Pendik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ambulansa saldıran zanlılar tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul’da parti düzenlediler Haberler
Sosyal medya bunu konuşuyor! Salgını hiçe sayıp İstanbul'da parti düzenlediler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi Haberler
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüse yakalanan polis sayısını söyledi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyona tırmanıyor
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 756 can kaybı daha
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:41: Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Haber 20:40: Kocaeli'nin 2 TEM girişi korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı - Haber 20:40: Yozgat'ta Derbent köyü karantina altına alındı - Haber 20:40: Yozgat'ın Derbent köyünde de koronavirüs karantinası - Haber 20:38: Karabük Valiliğinden "kamu misafirhanelerinin sağlık personeline tahsisi" açıklaması Açıklaması - Haber 20:10: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var - Haber 20:08: Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi - Haberler 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber