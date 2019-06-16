16.06.2019 09:33
Haberler»Güncel » Haber

Ambulansa yol vermedi

Ambulansa yol vermedi

Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.

Adana'da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermemesi saniye saniye görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesinde, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan hasta alıp hastaneye yetiştirmek isteyen bir ambulansa bir sürücü ısrarla yol vermedi. Ambulans sürücüsü sürekli siren çalıp otomobil sürücüsünü uyardı ancak otomobil ambulansa yol vermedi. Otomobilin sürücüsü ambulansın siren sesiyle açılan yoldan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Otomobilin bir aracın sağından geçip tekrar ambulansın önüne geçtiği de görüldü. - ADANA
Kaynak: İHA
Seyhan, Merkez, Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:36 Google Arama Motorunun Muhtemelen Keşfetmediğiniz 10 Özelliği
10:36 Kırıkkale'de sel 2 can aldı
10:36 Kırıkkale' de sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti
10:35 Hindistan'da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı
10:35 (ÖZEL) Beşiktaş Ortaköy'de arı istilası
10:35 Lüks otomobilin kaza anı kamerada
10:35 (ÖZEL) 'Fener Ol' kampanyasına destek olan Civan altyapı seçmelerine katıldı (EK FOTOĞRAFLAR)