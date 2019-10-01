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Ambulansa yol vermeyen lamborghini sürücüsü cezayı yedi

Ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü cezayı yediRusya, (DHA)- Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti.

01.10.2019 16:52
Ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü cezayı yedi
Rusya, (DHA)- Rusya'da sirenleri açık şekilde seyreden ambulansa yol vermeyen Lamborghini sürücüsü büyük tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası araç polis tarafından çevirildi ve sürücüye ceza kesildi.
Görüntüler Rusya'nın başkent Moskova'da kaydedildi. Sol şeritte seyreden ve sirenleri açık olan ambulansa yol vermeyen Lamborghini marka aracı, yine trafikteki bir başka sürücüsü kaydetti. Herkesin yol verdiği ambulansa yol vermemekte inat eden ve bir süre sonra şerit değiştirerek ambubansın yolunu açan lüks aracın görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
Tepki çeken görüntüler sonrası polis, 30 yaşındaki sürücüyü bir uygulamada çevirdi ve ona para cezası kesti.
Ambulansa yol vermeyen lamborghini sürücüsü cezayı yedi

Lamborghini, Rusya, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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