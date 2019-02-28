28 Şubat 2019, 16:04
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Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişini engelleyen sürücü yakalandı. Sivil trafik ekipleri tarafından yakalanan sürücüye toplamda 324 lira ceza kesildi.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde amsulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

SÜRÜCÜ KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu.

324 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi. M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

DHA, İstanbul, Cevizlibağ, D-100 Karayolu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (161)
BURSA:16: BİR İNSANIN HAYATI 324 TL Mİ ACABA ÇOK MAL HARAMSIZ OLMAZ .
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UMUTSUZ: Adaletini SEVDİĞİM ülkem. Ne diyebilirim ki !
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TÜRKİYEDE YAŞAMAK...: Bu ülke haini alçağı ödüllendiriyor adaletin batsın ülkemden sogudum lanet olsun bunun gibi alçaklara verilen cezalar vicdanımızı kuruttu namuslunun yanında değil namussuzun yanında olan bir düzen olamaz olmamalı. . .
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RP: ceza çok az olmuş adama dokanmaz
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PINAR: ehliyeti alınarak ve 6 ay boyunca ambulansı yıkama cezası verilseymiş daha iyi olurmuş.
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