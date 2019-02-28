28 Şubat 2019, 16:11
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Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı

Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı

5 Karayolu'nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.

E-5 Karayolu'nda seyir halindeki ambulansın önüne geçerek ilerlemesini engelleyip trafiği tehlikeye düşüren trafik magandası yakalandı.

E-5 Karayolu Bakırköy mevki'inde meydana gelen olay şöyle gerçekleşmişti. Edirne istikametine seyir halinde olan ambulansa yol vermeyerek önünü geçen trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Burada ifadesi alınan sürücü M.E.Y.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlalinden kaynaklanan 324 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL Polis, Bakırköy, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
DELİ OĞLAN...: ÇOK YAAA. . . 324 TL. . . ADAM CAN KURTARMAYA ÇALIŞAN AMBULANSA YOL VERMEYECEK AMA CEZASI 324 TL. . . ORTA SINIF YA DA GARİBAN OLSAYDI, BU CEZA KATLANIRDI DE Mİ. . . ARABAYA BİR BAKIN. . . BU ADAMIN GÜNLÜK MASRAFI DEĞİLDİR BU PARA. . . YA AMBULANS YETİŞEMEYİP CANLAR KAYBEDİLDİYSE. . . ALLAH KORUSUN. . . BÖYLE EHLİ KEYF ZİBİDİLERE (HELE Kİ BİLEREK VE İSTEYEREK YAPIYORSA) DAHA DA ÇOK CEZA VERECEKSİN Kİ GÖZÜNÜN ÖNÜNE BAKSIN. . . . DAHA DA OLMAZSA EHLİYETİNİ ALIVERECEKSİN. . . EĞER BİLEREK YAPTIYSA YAZIKLAR OLSUN. . .
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